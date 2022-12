Dopo la sconfitta con Modena, Gas Sales Bluenergy cerca il riscatto contro Verona

Definirla ultima spiaggia è forse eccessivamente prematuro, visto che la stagione è giovane e i playoff – il vero momento clou – ancora lontani, eppure la sfida di questa sera, 29 dicembre, tra WithU Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 20.30, diretta Rai Sport e Volleyballworld.it), valida per i quarti di finale di Coppa Italia, potrà dire molto sul futuro dei biancorossi. Il 3-0 incassato il giorno di Santo Stefano al PalabancaSport per mano di Modena ha cancellato in un colpo solo tutte le certezze che la squadra di Lollo Bernardi aveva incamerato nel recente periodo. Sembra infatti lontanissima, eppure era solo una manciata di giorni fa, la vittoria centrata da Piacenza (la terza consecutiva in Superlega) proprio in terra veneta il 17 dicembre, con Simon e compagni bravi ad imporsi sugli scaligeri per 3-1 al termine di una partita spettacolare.

Stasera sarà tutto diverso, vuoi perché Leal (sempre ammesso che giochi) sarà a mezzo servizio dopo il guaio alla spalla, vuoi perché Lucarelli – imprescindibile per la ricezione piacentina – sarà ai box, vuoi soprattutto perché chi perde questa sera sarà costretto a dire addio al sogno delle Final Four del 25 e 26 febbraio a Roma. Alle 20.30 sarà gara secca tra la quarta e la quinta forza della Superlega al termine del girone di andata, una sfida che si gioca a Verona nonostante le due formazioni avessero entrambe 19 punti ma con la formazione scaligera forte di una vittoria in più rispetto ai biancorossi. Anche Verona, tra l’altro, vuole a tutti i costi rialzarsi, dopo la sonora sconfitta per 3-0 contro Trento e – come detto – lo stop casalingo con Piacenza.

La Gas Sales, ancora in emergenza e chiamata a far dimenticare la brutta prestazione con Modena, questa volta dovrà veramente fare di necessità virtù. “Con Verona – spiega Yuri Romanò – è una partita fondamentale per raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali. Sappiamo bene che non sarà facile, arriviamo a questa gara da dentro o fuori dopo una brutta sconfitta in campionato e la voglia di riscatto è tanta. Ma è così anche per Verona. Dovremo ripetere la gara giocata il 17 dicembre, ci proveremo fino in fondo”. Per battere la squadra di Stoytchev saranno fondamentali le prove a servizio e in ricezione, vere chiavi di volta che consentirono ai piacentini di vincere dodici giorni fa. Con o senza i brasiliani, la Gas Sales dovrà provarci sino alla fine. Per lasciare la Coppa a testa altissima oppure, auspicio di tutti i tifosi e di coloro che amano nel profondo questi colori, mettere a segno una vera e propria impresa.