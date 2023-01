Gas Sales, suggestione De Cecco. Ma Brizard è a un passo dal rinnovo

Nonostante la finestra estiva di volley-mercato sia ancora molto lontana, iniziano già a filtrare i primi rumors. Tra questi ha preso piede nelle ultime ore una voce che vorrebbe il palleggiatore Luciano De Cecco, alla sua seconda stagione con Civitanova, accostato alla Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Ma la Gas Sales ha già un palleggiatore, il campione olimpico – nonché capitano della squadra – Antoine Brizard, al momento legato alla società di Elisabetta Curti da un contratto anche per la prossima stagione, con l’eventuale rinnovo fino al 2024 che – stando alle parole rilasciate dal direttore generale Hristo Zlatanov a Libertà lo scorso 31 dicembre – “eccetto qualche dettaglio ancora da sistemare, prosegue senza intoppi”.

L’ipotesi di un ritorno a Piacenza dell’argentino (giocò in biancorosso dal 2012 al 2014, alzando al cielo una Challenge Cup e una Coppa Italia) è destinata a rimanere una semplice suggestione, anche se nella pallavolo – così come in altri sport – non si può dare mai nulla per scontato.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI