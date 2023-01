Gas Sales, Brizard sempre più capitano: “A Piacenza sono cresciuto, voglio restare”

Con i lunghi capelli raccolti in un codino, le poche parole e quell’aria spesso pensierosa, ricorda un poeta “maledetto” del tardo Ottocento francese. Poeta ma allo stesso tempo direttore d’orchestra, con il “cancan” biancorosso che non può prescindere dalla sua bacchetta.

Antoine Brizard sta vivendo la seconda stagione consecutiva con la maglia della Gas Sales Bluenergy, squadra della quale è capitano ma soprattutto – rispetto al suo primo anno a Piacenza – sempre più punto di riferimento.

Antoine, quest’anno è “maturato” anche e soprattutto come capitano.

“È vero. A inizio stagione non mi sentivo completamente tranquillo e per questo, non mi vergogno a dirlo, mi sono rivolto ad uno psicologo. Mi ha aiutato tantissimo, come persona e come sportivo. Nel recente periodo la squadra ha perso due giocatori importanti come Lucarelli e Leal, il cui apporto si fa sentire non solo dal punto di vista tecnico ma anche sul piano dello spirito e del morale. È proprio in questi momenti che deve emergere il carattere del capitano: credo sia il mio dovere”.

I tifosi vanno pazzi per il capitano. La volontà è quella di continuare ad esserlo e in questo senso si sta discutendo per il rinnovo (la società lo ha confermato).

“Sicuro. I nostri tifosi sono speciali e sapere che mi vogliono bene mi riempie di gioia. Per il discorso rinnovo mi trovo benissimo con questa società, oggi il mio procuratore sarà in città per definire alcuni dettagli ma credo proprio che non ci saranno problemi”.

L’INTERVISTA COMPLETA SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI