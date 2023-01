Clamoroso al Palabanca: l’ultima della classe Siena supera la Gas Sales 1-3

Chi credeva che la sfida contro la Cenerentola della Superlega fosse una passeggiata si sbagliava di grosso. Ne è prova il 3-1 con il quale Siena – che fino a questa quarta giornata di ritorno aveva collezionato soltanto due vittorie – ha espugnato il PalabancaSport, interrompendo la bella striscia di vittorie consecutive della squadra di Massimo Botti.

LA CHIAVE – Nel terzo set, quando tutto era ancora in bilico, Piacenza conduceva 17-12 e sembrava avere in mano il destino della partita. E invece, ecco riemergere quegli antichi fantasmi che tanto hanno tormentato la compagine biancorossa nei mesi scorsi: su tutti i cali improvvisi di concentrazione che impediscono lucidità e precisione nei fondamentali. Siena, che ha un disperato bisogno di punti, ne ha approfittato, vincendo ai vantaggi e replicando anche nel quarto parziale. Occorrerà riflettere.

Martedì alle 21.00 a Volley Piacenza su Telelibertà ci saranno ampi approfondimenti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-EMMA VILLAS AUBAY SIENA 1–3

(22-25, 25-17, 24-26, 31-33)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Basic 20, Recine 12, Gironi 2, Alonso 5, Brizard 3, Scanferla (L), Cester, Simon 25, Romanò 13, De Weijer.

N.E. Caneschi, Hoffer, Medici (L). All. Botti.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinali 25, Ricci 6, Van Garderen 22, Petric 19, Raffaelli, Bonami (L), Finoli, Mazzone 1, Pereyra.

N.E. Biglino, Pinelli, Pochini (L), Fontani, Pellegrini, Augero. All. Pelillo.

Note: durata set 29’, 26’, 32’ e 44’ per un totale di due ore e undici minuti di gioco.

Spettatori: 2.178.

Mvp: Pinali.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 16, ace 8, muri punto 14, errori in attacco 10, ricezione 52% (30% perfetta), attacco 46%.

Emma Villas Aubay Siena: battute sbagliate 16, ace 1, muri punto 9, errori in attacco 5, ricezione 43% (24% perfetta), attacco 48%.

LA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI: