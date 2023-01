Botti a Volley Piacenza: “Ci manca ancora continuità. Con Monza si volta pagina”

Il problema è sempre quello, trovare continuità, ma il nuovo coach Massimo Botti non ha la bacchetta magica per risolvere tutto in pochi giorni. Come accaduto spesso in questa stagione, è stato proprio Botti a metterci la faccia dopo una sconfitta della Gas Sales, all’indomani del brutto ko contro Siena, commentato ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, ospite nello studio del conduttore Marcello Tassi insieme allo schiacciatore Luka Basic, al giornalista Simone Carpanini e a Gianluca Pasini della Gazzetta dello Sport.

“Abbiamo trovato un avversario che ha giocato meglio – l’analisi di Botti – soprattutto nei momenti cruciali del match, sapevamo che erano all’ultima spiaggia e ci hanno sorpreso con un atteggiamento aggressivo. Noi però non abbiamo sbagliato la partita, semplicemente Siena ha mostrato maggiore convinzione nel voler portare a casa i 3 punti. Bisogna essere più freddi, lucidi e determinati, ne abbiamo parlato con la squadra perché tutto questo si traduce in una sola parola: continuità, cosa che non si trovava dall’oggi al domani, ma che si deve acquisire solamente con il lavoro quotidiano. Abbiamo migliorato molto la linea di ricezione finora, dobbiamo continuare su questa linea per aumentare il rendimento anche in altre fasi, soprattutto nel muro-difesa. I tifosi? Si esaltano per le vittorie e si deprimono per le sconfitte, è normale che facciano così, siamo noi che invece non dobbiamo farci prendere da questa altalena di emozioni e l’ambiente deve rimanere sempre con i piedi per terra”.

Chiarite anche le condizioni di Leal, “mi auguro che possa tornare disponibile già da sabato, ma va valutato perché ho visto in allenamento che non schiaccia ancora bene. Discorso che vale a maggior ragione per Lucarelli, vittima di uno stop più lungo, ma noi dobbiamo prepararci sempre senza tenere conto di questi infortuni perché non devono essere i salvatori della patria”. Sorriso amaro anche per Basic, che sta trovando più spazio in questo periodo, ma senza il risultato di squadra è ben poca la soddisfazione: “Sto giocando, sono contento, però la cosa importante è vincere e purtroppo non ci siamo riusciti, ci è spiaciuto molto. Io mi trovo molto bene con tutti e con i vari compagni di reparto stiamo lavorando per avere un’intesa sempre migliore, è vero che in questo momento ci mancano dei giocatori importanti però questo non deve essere un alibi visto che abbiamo comunque le potenzialità per vincere anche quando la squadra ha delle assenze”.