Il tonfo contro Siena a Volley Piacenza: coach Botti ospite alle 21.00 su Telelibertà

Un tonfo per certi versi inspiegabile, ma che conferma tutte le difficoltà di una squadra che in questa stagione ha dimostrato certamente di avere troppe lacune nonostante le enormi potenzialità e le individualità di prim’ordine. I tifosi però se lo staranno ancora chiedendo: come ha fatto la Gas Sales a perdere in casa contro Siena, fanalino di coda della Superlega? Difficile dirlo, ma come sempre sarà Massimo Botti a metterci la faccia, accaduto già diverse volte in questa stagione. Lo farà questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma condotto da Marcello Tassi che torna puntuale come ogni martedì su Telelibertà alle ore 21.

Ospiti dello Spazio Rotative saranno dunque il coach della Gas Sales e Luka Basic, schiacciatore biancorosso e uno dei pochi a salvarsi contro Siena, in compagnia di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy per un’analisi della partita e l’avvicinamento al prossimo turno che vedrà Brizard e compagni impegnati in casa di Monza. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9.00 e alle 17.00.