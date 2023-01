Basket Serie A2, l’Assigeco sogna l’impresa nella tana della capolista Cantù

Mission impossible? Mai dire mai. L’Assigeco parte sfavorita ma non battuta a priori nel difficile impegno odierno in A2 maschile (sesta giornata di ritorno girone verde) che la vedrà in campo alle 18 al PalaFitLine di Desio contro la capolista Cantù di Meo Sacchetti.

All’andata, al PalaBanca Sport di Piacenza la squadra di Stefano Salieri venne sconfitta 67-87, nonostante una bella reazione nel secondo tempo che però non bastò ad arginare il dirompente avvio di partita dei canturini. Ora un nuovo duello all’orizzonte, con i biancorossoblù che arrivano da un momento delicato con tre sconfitte consecutive e la grave perdita del capitano Gherardo Sabatini (operato al piede) tamponata con l’ingaggio di Marco Portannese. “Veniamo – commenta coach Salieri – da una settimana di ottimi allenamenti e questo grazie all’innesto di Portannese, ai recuperi di Gaijc e McGusty e a quello parziale di Galmarini. Si sono viste una bella intensità e una grande attenzione da parte di tutti i ragazzi. Abbiamo bisogno di fare almeno tre settimane su questo livello per fare uno step, recuperare ritmo e dare nuovi equilibri alla squadra. Affrontiamo la prima della classe e andremo a Desio con lo spirito giusto e importante per questa sfida”.