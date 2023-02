Gas Sales, domani il match con Perugia. Striscione dei Lupi per caricare la squadra

Diciottesima giornata, settima di ritorno di Superlega e tocca alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza aprire il programma. Domani alle 18.00 i biancorossi scenderanno in campo al PalaBarton di Perugia per affrontare la capolista reduce da 17 vittorie consecutive in campionato (30 totali in tutte le competizioni).

Un big match quello di Perugia che apre per i biancorossi di coach Massimo Botti un febbraio ricco di appuntamenti importanti. Oltre alla Coppa Italia (dove la Gas Sales affronterà in semifinale ancora una volta Perugia), la formazione biancorossa è attesa da diversi match fondamentali per raggiungere la griglia migliore in chiave playoff e, tra il 7 ed il 15 febbraio, il doppio confronto con il Montpellier per i quarti di finale della Cev Volleyball Cup.

Domani al PalaBarton sarà sfida stellare tra le prime due formazioni del campionato per quello che riguarda la battuta (2,07 ace per set di Perugia, 1,82 ace per set di Piacenza) e tra la prima e la terza per quelle che sono le percentuali di efficacia offensiva (54,5% in attacco dei bianconeri, 51,3% dei biancorossi).

Nel frattempo i Lupi Biancorossi hanno appeso uno striscione all’esterno del PalabancaSport, proprio per incitare la squadra in vista del big match di domani.