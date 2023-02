La Gas Sales resiste due set e poi si arrende alla potenza di Perugia: finisce 3-1

Se doveva essere un antipasto di Coppa Italia, con Perugia e Piacenza che torneranno ad affrontarsi in semifinale il 25 febbraio a Roma, il messaggio che lanciano i Block Devils con questo 3-1 sui biancorossi è piuttosto chiaro: i “cannibali” di Anastasi non faranno sconti.

Non riesce l’impresa alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la squadra di Botti che al cospetto della sempre più capolista Perugia dopo due set giocati su ritmi altissimi (con il primo vinto meritatamente 22-25 e il secondo perso solo nel finale per 25-23), subisce un evidente calo di mentalità in avvio di terzo set, dimostrando di dover percorrere ancora molta strada per arrivare a giocare su questi livelli per tutta la durata del match. Nel bilancio, oltre ai numeri offensivi della capolista, pesano anche i troppi errori a servizio dei piacentini, regali che contro un avversario del genere non puoi certo permetterti. Note positive: Leal sembra essersi ripreso bene dall’infortunio e anche Lucarelli è finalmente tornato in campo.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

(22-25, 25-23, 25-21, 25-17)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Rychlicki 15, Piccinelli (L), Solé 5, Russo 8, Colaci (L), Flavio, Semeniuk 13, Plotnytskyi 16, Ropret, Cardenas.

N.E. Herrera, Leon, Mengozzi. All. Anastasi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Basic 1, Recine 9, Gironi 3, Alonso 1, Brizard 4, Lucarelli, Leal 12, Scanferla (L), Simon 15, Romanò 10, Caneschi 3, De Weijer 1.

N.E. Hoffer (L), Cester, All. Botti.

Durata set: 30’, 32’, 30’, 28’per un totale di due ore di gioco.

Mvp: Plotnytskyi

Spettatori: 3.004

Sir Safety Susa Perugia: battute sbagliate 20, ace 4, muri punto 8, errori in attacco 3, ricezione 50% (22% perfetta), attacco 52%.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 28, ace 7, muri punto 7, errori in attacco 8, ricezione 39% (16% perfetta), attacco 42%.