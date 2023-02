Zlatanov: “In Francia brutto ko, ora tocca ai giocatori dare qualcosa in più”

Non è certo un buon momento per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la squadra di Botti che nel giro di una manciata di giorni si gioca buona parte della stagione. Alla luce dell’ennesimo passo falso, questa volta in casa di Montpellier (sconfitta-fotocopia di quella subita sabato scorso a Perugia) abbiamo chiesto al direttore generale Hristo Zlatanov un’analisi della situazione in casa biancorossa.

Come vi spiegate questo trend negativo?

“Faccio una premessa: questa non vuole essere una giustificazione. Ma la situazione relativa agli infortuni ha influito e sta continuando ad influire parecchio sulla nostra tenuta in campo. Se l’emergenza dura dieci-quindici giorni, con un po’ di fatica e stringendo i denti riesci anche a superarla. È da oltre due mesi che stiamo vivendo tutto questo e preparare una partita diventa sempre più difficile”.

Tornando indietro prendereste ancora la decisione di esonerare Bernardi?

“Guardando indietro, la società ha sempre agito per il bene della squadra e del club. All’esterno si vedono solo i risultati, sotto c’è molto altro. A inizio stagione siamo riusciti ad allestire la squadra migliore possibile, di altissimo livello. Dal nostro punto di vista, come società, abbiamo fatto e stiamo davvero facendo il possibile. A questo punto vogliamo vedere i giocatori tirare fuori qualcosa di più. Nel momento di maggiore difficoltà i top player devono venire fuori”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’