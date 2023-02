La Gas Sales Bluenergy questa volta è spietata: Milano battuta 3-1

Missione compiuta per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, vincente su Milano per 3-1 al Palabanca nell’ottava giornata di ritorno di Superlega. Dopo il primo set vinto ai vantaggi 27-25 i biancorossi si sono aggiudicati sul velluto il secondo parziale, salvo poi calare nel terzo consentendo a Milano di riaprirla. Nel quarto è salito in cattedra il carattere dei biancorossi, bravi a chiudere 25-19 dopo un avvio equilibrato. Mvp dell’incontro Yuri Romano’, decisivo con una strepitosa serie a servizio nel secondo set. Da segnalare anche il ritorno in campo di Lucarelli, subito decisivo. Mercoledì Piacenza sfiderà in casa Montpellier nel ritorno dei quarti di Coppa Cev (si riparte dal 3-1 francese dell’andata) mentre domenica prossima sarà trasferta in casa di Civitanova.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà