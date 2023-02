È stato un fine settimana mediocre per le squadre piacentine di Serie C, che non sono andate oltre il pareggio.

Sabato, il Piacenza (penultimo nel Girone A) non è andato oltre l’1-1 interno contro la Pro Vercelli, fallendo l’ennesimo appuntamento con la vittoria è vedendo le altre rivali per la salvezza allontanarsi ulteriormente.

Ieri, per il Girone B, il Fiorenzuola ha pareggiato con lo stesso punteggio sul terreno dell’ultima della classe Aquila Montevarchi, confermando il difficile momento che sta durando ormai da un paio di mesi.

Se ne parlerà questa sera in apertura della puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospiti il difensore biancorosso Gianmaria Zanandrea e il team manager dei rossoneri Luca Baldrighi.

Nella seconda parte, spazio come sempre al calcio dilettanti, con le squadre piacentine sempre più protagoniste dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria e i giorni di Seconda e Terza che si fanno sempre più avvincenti.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

