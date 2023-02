Gas Sales, Elisabetta Curti: “La squadra è maturata. Massima fiducia in Botti”

“Un piccolo capolavoro”.

Elisabetta Curti non trova altre parole per commentare l’impresa messa a segno mercoledì sera dalla sua Bluenergy Daiko Piacenza. I biancorossi – dimostrando nervi saldi, attenzione in tutti i fondamentali, una continuità di gioco pressoché inedita ma soprattutto una voglia di vincere grande così – hanno sconfitto al golden set Montpellier, staccando il pass per le semifinali di Coppa Cev.

“Ognuno dei ragazzi ha fatto la sua parte – spiega la presidente – con quella determinazione e quella grinta necessarie per ribaltare il 3-1 subito all’andata. Ma ora basta con i festeggiamenti: i piedi devono rimanere ben ancorati al terreno, per evitare di ripetere gli errori del passato. Tuttavia, a differenza di prima, credo che ora la squadra sia definitivamente maturata”.

La Bluenergy Daiko può arrivare in finale di Coppa Cev?

“E’ quello che sogniamo tutti: una finale tutta emiliana con Modena. Sarebbe un gran bello spot anche per la nostra regione”.

Avanti con Botti anche la prossima stagione?

“A lui va il merito di aver dato un’anima alla squadra. Le intenzioni sono le stesse, cioè quelle di trovarci a fine stagione e sulla base dei risultati raggiunti prendere una decisione per il prossimo anno. Senz’altro ha la nostra più completa fiducia”.

