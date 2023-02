Basket A2, Assigeco in casa con Treviglio per difendere il quinto posto

Big match al PalabancaSport, dove oggi alle 18 l’Assigeco sfiderà Treviglio nella quint’ultima giornata di regular season di A2 (girone verde). I biancorossoblù di Salieri sono reduci dal bel successo in anticipo a Latina, che a sua volta aveva riscattato il deludente ko interno contro Rieti. In classifica, Pascolo e compagni sono determinati a difendere il quinto posto a braccetto con Milano e Agrigento per rimanere nei primi sei posti che porterebbero con certezza ai playoff. Inoltre, l’Assigeco proverà a ritrovare il feeling casalingo dopo una serie di match terminati con la festa ospite. Per farlo, però, bisognerà sfatare il tabù-Treviglio, avversario di alto rango come testimonia la classifica che vede i bergamaschi secondi a braccetto con la Vanoli Cremona a -2 dalla capolista Cantù, che tra l’altro riposa in questo turno.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà