Gas Sales a Civitanova per la 3° meraviglia consecutiva: scontro in chiave playoff

Tre è il numero perfetto. Tre come le giornate che mancano al termine della regular season, tre come le vittorie consecutive tra campionato e Coppa che la Gas Sales Bluenergy Piacenza intende a tutti i costi perseguire, affrontando oggi alle 18 sul loro campo (diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv) i campioni d’Italia in carica di Civitanova. I successi con Milano in Superlega e Montpellier in Coppa Cev hanno ridato smalto, gioco e convinzioni alla squadra di Massimo Botti, con i biancorossi che a questo punto sono chiamati “all’esame continuità”.

La lotta per le posizioni di riguardo in vista della griglia dei playoff scudetto è infatti più serrata che mai, con cinque squadre in un fazzoletto di punti. Civitanova e Piacenza sono tra queste: appaiate a quota 30 (con i cucinieri che hanno ancora una partita, quella contro Siena, da recuperare), entrambe le formazioni desiderano piazzare il colpo di coda finale per assicurarsi un posto al sole, battendo una diretta concorrente in quello che può considerarsi un “antipasto” in salsa playoff.