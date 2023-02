La profonda crisi del Piacenza (che oggi sarebbe retrocesso direttamente in Serie D, senza neppure passare dai play out nel Girone A di Serie C) sarà al centro della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospite in studio allo Spazio Rotative sarà il presidente biancorosso Marco Polenghi, in carica da poche settimane come espressione della nuova compagine societaria che ha rilevato le quote di Roberto Pighi. Paradossalmente, proprio da quel momento è iniziato un momento molto negativo, che sembra non trovare fine, tanto da portare all’esonero di mister Cristiano Scazzola e la promozione di Matteo Abbate dalla Primavera alla Prima squadra.

Naturalmente, nel corso della puntata si parlerà anche del robusto pareggio ottenuto dal Fiorenzuola sul campo del forte Gubbio, uno 0-0 che mantiene i rossoneri in zona play off nel Girone B.

Nella seconda parte, spazio come sempre al calcio dilettanti, con le squadre piacentine sempre più protagoniste dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria e i giorni di Seconda e Terza che si fanno sempre più avvincenti.

