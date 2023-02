Gas Sales, escluse fratture per Yoandy Leal. Si conta di recuperarlo per le Final Four

Sospiro di sollievo in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: lo schiacciatore Yoandy Leal, rimasto ieri vittima di un infortunio nel corso del quarto set contro Civitanova e uscito anzitempo dal campo, nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti diagnostici strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di frattura alla caviglia destra.

Nella giornata di domani verranno eseguiti nuovi accertamenti per monitorare l’evolversi della situazione. L’intenzione della società sarebbero quelle di recuperarlo per le Final Four di Coppa Italia del 25-26 febbraio: molto dipenderà da quanto dolore avvertirà il giocatore.