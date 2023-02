Gas Sales, coach botti a Volley Piacenza: “Pronti a rendere la vita difficile a Perugia”

È finalmente arrivata l’ufficialità: Ricardo Lucarelli vestirà la maglia della Gas Sales anche nella prossima stagione. Un rinnovo voluto fortemente dal giocatore, che ha sempre detto di essere felice a Piacenza, così come dalla società. Grande la soddisfazione espressa infatti dall’amministratore delegato Isabella Cocciolo ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas”, ospite del programma condotto da Marcello Tassi insieme a coach Massimo Botti, al centrale Edoardo Caneschi e all’allenatore del settore giovanile Massimo Piazzi.

“Siamo molto contenti per avere rinnovato il contratto con Lucarelli, è un grande professionista” le parole di Cocciolo, che ha in seguito anche aperto a un possibile rinnovo per coach Botti: “Affidare la squadra a Massimo è stata una scelta consapevole della società e sta lavorando benissimo, ha fiducia assoluta”. Gas Sales che pensa già al futuro, ma intanto il presente incombe e si chiama Coppa Italia. Tutti concentrati per le Final Four del prossimo fine settimana, la missione contro Perugia non sembra così impossibile. Partono sicuramente favoriti – secondo Botti – ma noi non siamo già battuti, dovremo essere molto bravi in battuta e ricezione, oltre alla difesa che è sempre fondamentale”. Carico a mille anche Caneschi: “Se partiamo forte come con Civitanova potremo fare una buona partita, a prescindere dal risultato finale”. In dubbio Leal, che si sta allenando per recuperare dalla distorsione, si valuterà fino all’ultimo se rischiarlo già sabato. Focus conclusivo sul settore giovanile con coach Piazzi, molto soddisfatto per quello che stanno facendo le varie squadre, ma soprattutto “per la grande partecipazione che stanno dando i genitori, alcuni fanno anche i dirigenti accompagnatori e li ringrazio per il sostegno”.