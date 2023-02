Gas Sales, ora è ufficiale: Ricardo Lucarelli a Piacenza anche la prossima stagione

Il rumors era emerso la scorsa settimana, oggi è arrivata l’ufficialità da parte della società: lo schiacciatore Ricardo Lucarelli vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione.

Il prolungamento del contratto tra il martello brasiliano e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato nelle scorse ore con soddisfazione da entrambe le parti. Il prolungamento del contratto di Lucarelli segue quello di Antoine Brizard siglato qualche settimana fa ed è un chiaro segnale delle intenzioni della società della presidente Elisabetta Curti sull’impegno e continuità per le prossime stagioni.

Lucarelli, nazionale brasiliano la scorsa estate medaglia di bronzo ai Mondiali giocati in Slovenia e Polonia, ha vinto l’ultimo campionato di Superlega con Civitanova. Sta disputando la sua terza stagione in Superlega.

Classe 1992, 196 cm, originario di Contagem, l’atleta è un vero e proprio top player internazionale capace di indirizzare l’esito delle partite.

“Sono particolarmente contento – dice Lucarelli – di potere continuare anche nella prossima stagione la mia avventura a Piacenza. Qui mi trovo bene, ho trovato il giusto ambiente, è diventata la mia casa e ho voglia di scoprire ancora di più la città. Sono felice di restare in una società che mi ha accolto bene, in un ambiente ideale per un giocatore. Rimango perché ho voglia di togliermi soddisfazioni anche a Piacenza e di fare bene con questi ragazzi”.

Fuoriclasse assoluto in grado di vincere tutto con la casacca del Brasile, Ricardo Lucarelli è atleta di valore assoluto in ricezione e difesa, devastante al servizio e molto tecnico nei fondamentali di attacco.

A Piacenza il trentunenne sudamericano ha trovato l’ambiente ideale per cercare nuovi stimoli dopo che in carriera ha vinto tanto e, dopo aver cambiato squadra ogni anno da quando è in Italia, ha deciso di restare alla corte della Presidente Elisabetta Curti.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea Isabella Cocciolo, amministratore delegato di Gas Sales Bluenergy – di aver trovato l’accordo con Lucarelli per giocare un ulteriore anno con noi. Lucarelli è un serio professionista in campo e fuori dal campo, un giocatore di grande spessore ed equilibrio, un trascinatore del gruppo. La sua presenza è fondamentale anche nello spogliatoio, siamo certi che insieme potremo ottenere ottimi risultati”.