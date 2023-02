La Gas Sales si tiene stretta il suo “equilibratore”: vicino il rinnovo con Lucarelli

Lo aveva ribadito alle telecamere della trasmissione di Telelibertà “Volley Piacenza #atuttogas” non più tardi di tre settimane fa: Piacenza è ormai casa sua e l’intenzione è quella di rimanervi anche il prossimo anno, per trascinare la società di Elisabetta Curti verso il successo. Ricardo Lucarelli e Gas Sales Bluenergy sono destinati a proseguire la loro “love-story” per un altro anno, con la trattativa per il rinnovo del contratto tra lo schiacciatore brasiliano e il club biancorosso che sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione e da parte della società la bocca rimane cucita, anche se entrambe le parti in questi mesi non hanno mai nascosto la volontà di continuare insieme.

Lo schiacciatore brasiliano, campione d’Italia la scorsa stagione con Civitanova e approdato all’ombra del PalabancaSport in estate, ha impiegato poco per entrare nel cuore dei tifosi. Nonostante due infortuni importanti (il primo avvenuto durante il Mondiale, il secondo poco più di due mesi fa) che lo hanno costretto a saltare un buon numero di partite, Lucarelli si è rivelato il vero elemento insostituibile dello scacchiere biancorosso, prima con Bernardi e ora anche con Botti.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’