La sconfitta con Civitanova e il conto alla rovescia verso le Final Four a Volley Piacenza

Ormai ci siamo, la super-sfida a Perugia è dietro l’angolo. Conto alla rovescia per le Final Four di Coppa Italia del 25-26 febbraio, che vedranno protagonista anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella semifinale contro i campionissimi della Sir Safety.

Si parlerà ovviamente del big match e di come si sta vivendo l’attesa in casa biancorossa, nella puntata di questa sera di “Volley Piacenza”, che torna puntuale alle ore 21 su Telelibertà. Nello studio di Marcello Tassi si partirà con l’analisi dell’ultima sconfitta di campionato contro Civitanova per poi addentrarsi nel weekend di coppa. Ospite il coach della Gas Sales Massimo Botti, presente in prima linea insieme al centrale Edoardo Caneschi, all’amministratore delegato Isabella Cocciolo e all’allenatore dell’Under 19 Massimo Piazzi. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, oltre a una vecchia conoscenza biancorossa: Luca Monti, che sulla panchina di Piacenza nella stagione 2013/2014 trionfò proprio in Coppa Italia. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.

