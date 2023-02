La crisi del Piace e la rinascita del Fiorenzuola a Zona Calcio. Ospite il rossonero Quaini

Il Piacenza che perde ancora contro il Trento e finisce all’ultimo posto del girone A, il Fiorenzuola che blocca la corazzata Cesena e continua a guardare ai play off nel girone B.

Le due squadre piacentine di Serie C saranno protagoniste nella prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano, la crisi senza fine dei biancorossi, a cui non è servito neppure l’avvicendamento in panchina, con Matteo Abbate (subentrato a Cristiano Scazzola) che ha debuttato ieri con la sconfitta interna contro il Trento per 3-0.

Il Fiorenzuola ha invece archiviato definitivamente il brutto inizio di 2023, fermando sullo 0-0 il Cesena, ora terzo in classifica. Ospite allo Spazio Rotative, il difensore rossonero Alessandro Quaini, mentre il Piacenza continua con il silenzio stampa.

Nella seconda parte, spazio come sempre al calcio dilettanti, con le squadre piacentine impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria, con una domenica ricca di sorprese.

