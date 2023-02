Quaini a Zona Calcio: “Prima la salvezza, poi penseremo ai play off”

Il suo sogno è di tornare un giorno a giocare in Serie B, ma per ora è concentrato esclusivamente sul presente che si chiama Fiorenzuola. Non ha alcun dubbio Alessandro Quaini, vestire la maglia rossonera è stata la decisione giusta per la sua carriera e al momento non ha intenzione di cambiarla. Il difensore è stato ospite di Michele Rancati nella prima parte di Zona Calcio, dove ha parlato delle ambizioni di una squadra che si sta ritrovando per puntare a un posto nei playoff. “Speriamo innanzitutto di raggiungere la salvezza – le sue parole – e da lì penseremo a qualcosa di più, però il primo pensiero è quello di arrivare a quota 40-42 punti. Ieri contro il Cesena abbiamo fatto bene e anche avuto delle buone occasioni per segnare, non ci siamo riusciti però siamo soddisfatti”. Poi il giuramento d’amore per la causa rossonera: “Io venivo da un periodo negativo per la mia carriera e facevo fatica a trovare continuità, sono contento di rimanere qui perché sono in debito con il Fiorenzuola per quello che ha fatto per me. Il mio obiettivo futuro? Tornare a giocare in Serie B”.

Nella seconda parte, focus sul Piacenza in crisi e ancora in silenzio stampa, con il contributo dei giornalisti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marco Villaggi.

Nella terza parte del programma spazio come sempre al calcio dilettanti: ospiti in studio Riccardo Bulgarani e Gianluca Villaggi, rispettivamente allenatore e difensore del Pro Villanova.