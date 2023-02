Il giorno dopo il trionfo: “Vittoria inestimabile, ogni obiettivo diventa possibile”

“E’ stata una nottata di viaggio: ci siamo infilati in auto subito dopo le premiazioni. Mio marito Bruno al volante, mia figlia e io siamo crollate sui sedili. Non abbiamo ancora festeggiato a dovere”.

Il “day after” di Elisabetta Curti parte dal racconto di un post finale all’insegna della stanchezza e di un dolce sonno che ha caratterizzato il Roma-Piacenza più bello che si potesse immaginare.

“Sa cosa le dico? Mi sono ritrovata prosciugata di tutte le forze: è come se l’adrenalina e la tensione di questi giorni, o meglio, di tutta una prima parte di stagione si fossero sciolte nel momento esatto in cui i ragazzi hanno sollevato al cielo la Coppa. Non sto nemmeno a spiegare che livelli ha raggiunto la nostra felicità… Un fine settimana indimenticabile”.

Ora, a mente fredda, quali sono i significati dietro a questo primo grande trofeo?

“Per noi ha un valore inestimabile. Nessuna società nella storia della Superlega ha mai vinto così velocemente. E poi è un successo che vale doppio, sia per come si era messa la stagione sia per tutte le varie difficoltà a cui abbiamo dovuto far fronte. Siamo stati costretti ad assumere decisioni importanti, che abbiamo preso con convinzione. Credo che i risultati ci stiano dando ragione. Questa Coppa ci ha dato grande convinzione. Abbiamo ancora due obiettivi aperti, campionato e Coppa Cev: se manterremo anche la recente determinazione, nulla ci sarà precluso”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’