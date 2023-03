La Gas Sales Bluenergy ricevuta dal prefetto: “Mi avete fatto sentire piacentina”

La Gas Sales Bluenergy Piacenza, fresca di vittoria della Coppa Italia, è stata ricevuta ieri sera dal prefetto Daniela Lupo.

Durante l’incontro, tenutosi nella sala della prefettura, il capitano Antoine Brizard ha consegnato al prefetto una maglia da gioco. Alla presidente biancorossa Elisabetta Curti sono stati invece regalati dei fiori.

L’incontro si è aperto con l’inno nazionale a cui ha fatto seguito un minuto di silenzio richiesto dal prefetto per le vittime del naufragio di Crotone e si è concluso con un brindisi ben augurale anche per i prossimi impegni della squadra.

“Da sempre – ha spiegato il prefetto – sono un’appassionata di pallavolo, da ragazza ho anche giocato e seguivo le partite dello Squinzano. Ho visto le vostre partite in televisione e devo dire che mi sono emozionata. Io non sono piacentina ma mi avete fatto sentire tale, sono onrata di avervi qui e potervi stringere la mano uno ad uno”.

“Quando si raggiungono questi traguardi – ha aggiunto Gianfranco Curti, fondatore di Gas Sales – all’origine c’è una organizzazione, un impegno, una consapevolezza di potere ottenere un risultato. La squadra è forte ma è sorretta da un plotone che lavora alle sue spalle, hanno vinto non solo i giocatori ma tutti coloro che ci stanno dietro. Deve essere un punto di partenza e non di arrivo”.

“Ringrazio il prefetto per questo invito davvero molo gradito – ha affermato la presidente biancorossa Elisabetta Curti – e per la passione che vedo che c’è intorno alla squadra da parte di tutti. Sono davvero felice di aver fatto qualcosa per il nostro territorio, di aver portato un trofeo importante a Piacenza”.

“Questa Coppa Italia – ha quindi concluso Robert Gionelli, delegato provinciale del Coni – è ancora più bella perché arrivata inaspettata, non si partiva certo da favoriti ma lo sport ancora una volta ha insegnato che caparbietà, entusiasmo e indubbie capacità tecniche, possono portare lontano. E poi sono particolarmente felice perché a guidare questa squadra è un piacentino, Massimo Botti. Questa vittoria è un grande spot per tutto lo sport piacentino che ho l’onore di rappresentare”.