Basket A2, l’Assigeco vola in Sicilia e affronta Agrigento: se vince andrà ai playoff

Una vittoria che varrebbe i playoff. Potrebbe già essere decisiva per l’Assigeco la trasferta odierna di Agrigento, dove alle 18 la squadra di Salieri sfida la Moncada Energy nella terz’ultima giornata del girone verde di A2. In classifica, i biancorossoblù, reduci dal turno di riposo, sono attualmente sesti con 22 punti, due in più del Moncada Energy, già battuto all’andata. Un eventuale successo di Piacenza, quando poi rimangono da giocare due partite e dunque con 4 punti in palio, garantirebbe la certezza all’Assigeco, in virtù dello scontro diretto a favore; anche la classifica avulsa con un arrivo a 3 con Milano sarebbe favorevole a Pascolo e compagni. In Sicilia non sarà facile, perché Agrigento è imbattuta da oltre quattro mesi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà