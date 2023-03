Basket A2, l’Assigeco affronta in casa Cremona per tenere vive le speranze playoff

Dopo quasi un mese l’Assigeco Basket Piacenza torna al PalabancaSport, dove oggi alle 18 affronta la Ferraroni JuVi, una delle due squadre di Cremona, nella penultima giornata del girone verde di A2 maschile. Vincere per continuare a sperare almeno nel sesto posto che vale i playoff certi: questa la missione dei ragazzi di coach Stefano Salieri, settimi a quota 22 e a -2 dalla coppia Milano-Agrigento, con la possibilità in caso di vittoria di agganciare almeno i siciliani che osservano il turno di riposo. Quello tra Assigeco e JuVi è il terzo confronto stagionale, con i due precedenti che hanno sempre sorriso a Piacenza, a segno 89-72 in Supercoppa e 66-98 lo scorso 12 dicembre al PalaRadi di Cremona (andata di regular season). Cremona, però, ha cambiato pelle nel frattempo, inserendo Douvier, Amici e Pianegonda. “Contro Cremona – le parole della vigilia di Luca Cesana – ci aspetta un’altra partita importante per il nostro campionato, dove fondamentale sarà l’approccio difensivo; se scendiamo in campo tranquilli, giocando la nostra pallacanestro e prendendo fiducia senza demoralizzarci dagli errori possiamo portare a casa i due punti in palio”.

