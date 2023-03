Gas Sales, Modena rimane tabù. Biancorossi battuti 3-2 in rimonta, ora si fa dura

Rischia seriamente di trasformarsi (Coppa Italia a parte) nella stagione dei rimpianti, delle occasioni cullate e poi gettate al vento. Dopo la sconfitta di domenica scorsa in gara 1, la Gas Sales Bluenergy Piacenza perde anche il secondo round di questa serie con Modena, con la squadra di Andrea Giani che si riconferma vera bestia nera dei biancorossi con quattro vittorie su altrettanti incroci in questa annata. In caso di vittoria domenica prossima in gara 3, i gialloblù potrebbero già qualificarsi per la semifinale.

L’ANALISI – Piacenza perde al tie-break esattamente come domenica scorsa, sprecando più di un’occasione per chiudere il quarto set e rendendo vana la grande prestazione dei vari Leal (25 punti e grandi numeri anche a muro), Caneschi e Lucarelli. Modena, d’altro canto, è stata più brava e cinica nei momenti decisivi, guidata da un’ottima difesa e dalla super prestazione di Ngapeth (Mvp del match). Pur con 28 errori a servizio e un solo ace all’attavo contro i 6 di Piacenza, i modenesi ribaltano tutto al tie break, dimostrandosi ancora una volta più lucidi quando i palloni scottano veramente.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 2-3

(25-19, 21-25, 25-22, 21-25, 13-15)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Hoffer (L), Recine, Gironi 8, Brizard 3, Lucarelli 13, Leal 25, Scanferla (L) 1, Simon 6, Romanò 4, Caneschi 9.

N.E. Cester, De Weijer. All. Botti.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 2, Marechal, Sanguinetti 8, Stankovic 10, Ngapeth 20, Sala, Lagumdzija 19, Rossini (L), Rinaldi 12.

N.E. Gollini (L), Krick, Rousseaux, Bossi, Salsi. All. Giani.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 29′, 28’, 21’ per un totale di due ore e 10 minuti di gioco.

Mvp: Ngapeth

Spettatori: 1.716.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 27, ace 5, muri punto 8, errori in attacco 6, ricezione 41% (24% perfetta), attacco 57%.

Valsa Group Modena: battute sbagliate 28, ace 1, muri punto 10, errori in attacco 6, ricezione 45% (27% perfetta), attacco 57%.

