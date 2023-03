La stagione d’oro di Spartan Team Valtidone, Karate Farnesiana e Judo Shiai

Sta per entrare nel vivo la stagione degli sport estremi e delle arti marziali, e Piacenza è pronta a giocare un ruolo da protagonista in queste discipline con i suoi giovani campioni. Come da tradizione, “Zona Sport” li seguirà passo dopo passo: il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi, andato in onda su Telelibertà, ha dato un piccolo assaggio di una competizione per veri duri come la Spartan Race.

Ne ha parlato Matteo Cavallini, coach dello Spartan Team Valtidone: “Sono gare di corsa in cui si deve superare ostacoli come corsi d’acqua e muri, anche su distanze di 50 chilometri come quella che faremo questa estate. La nostra realtà è nata sette anni fa e abbiamo ottenuto grandi risultati, ora entriamo nel vivo della stagione con la finalissima che sarà nel Lazio. Il lockdown ci ha dato tanta visibilità, ogni sabato abbiamo circa 40 persone che vogliono provare”. Una delle atlete di punta è Benedetta Currenti, per due anni bronzo agli italiani e coach del settore giovanile. “La stagione è iniziata molto bene – ha spiegato – andremo a Misano con i più piccoli prossimamente, in queste gare la vera sfida è dal punto di vista mentale perché a volte c’è la tentazione di lasciare, invece ogni volta è bello arrivare in fondo. Questo sport è infatti la metafora della vita, ci sei solo tu e devi superare gli ostacoli cercando anche di conoscere te stesso”.

Se si parla di grandi risultati, non possono mancare all’appello karate e judo. La seconda parte del programma ha visto ospite Gianluigi Boselli, maestro del Karate Piacenza Farnesiana, realtà che, come ha detto lui stesso, “nel 2022 si è classificata al 17° posto della Federazione, e presto avremo anche la Stella di Bronzo del Coni per meriti sportivi. L’ultimo appuntamento è stato l’Open della Toscana dove Eva Dallavalle e Mattia Bongiorni hanno conquistato, rispettivamente, un oro e un bronzo”. Eccoli, i due talenti in erba. Non è stato facile per Eva in Toscana, “infatti temevo di non farcela, ma grazie ai consigli del maestro sono riuscita a vincere cinque incontri. Pratico questo sport dall’età di 10 anni e l’ho scelto perché volevo imparare a difendermi, ora il mio obiettivo è conquistare il podio agli Italiani e magari essere convocata in Nazionale”. Per Mattia la passione per il karate c’è invece da sempre “perché ho iniziato quando avevo tre anni grazie a mia sorella, adesso punto agli Europei”.

Chiusura di trasmissione con il Judo Shiai, in studio i campioni Francesca Trongone e Thomas Sassi. Francesca ha appena vinto l’oro nella Turin Cup: “Una bella emozione, ero in ansia soprattutto per la finale e non pensavo di vincere, negli ultimi anni ho ottenuto ottimi risultati e ora punto a campionati italiani ed europei Cadetti”. Thomas spera invece “di conquistare una medaglia a livello europeo visto che sono già stato convocato in Nazionale, il mio idolo è Alfio Basile e sogno di diventare un giorno campione mondiale e di partecipare alle Olimpiadi”.