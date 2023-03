Basket A2, ultima di regular season: Assigeco a Trapani per centrare i playoff

E’ giunta l’ora della resa dei conti per l’Assigeco Basket Piacenza, che nell’ultima giornata di regular season di A2 (girone verde), scenderà in campo oggi alle 18.00 a Trapani per sfidare la 2B Control. Per i biancorossoblù, l’obiettivo è tanto chiaro quanto delicato: vincere per conquistare matematicamente i playoff. I due punti in palio, infatti, permetterebbero – se conquistati – alla squadra di coach Stefano Salieri di centrare il sesto posto a scapito di Agrigento (a sua volta di scena a Casale Monferrato contro la Novipiù) ed essere certi di lottare per la serie A, ripetendo così la cavalcata della scorsa stagione. L’Assigeco arriva all’appuntamento dopo la vittoria casalinga contro la Ferraroni JuVi Cremona, costata poi la panchina a coach Crotti sulla sponda cremonese. Nell’occasione, l’americano McGusty aveva vissuto emozioni contrastanti con il rientro in campo dopo l’infortunio e la seguente uscita anticipata dal parquet per un nuovo guaio fisico. Una forte contusione alla gamba destra: gli esami strumentali di inizio settimana hanno scongiurato guai peggiori, con lo staff medico societario che ha lavorato sodo per provare a recuperare il giocatore per la partita di Trapani. Kameron salirà sull’aereo per la Sicilia insieme ai compagni e il suo utilizzo sarà in bilico fino all’ultimo.

