Zlatanov a Volley Piacenza: “La Gas Sales c’è ed è pronta a fare una grande partita”

Sale sempre più la “febbre” per gara 4 in casa Gas Sales. Il direttore generale Hristo Zlatanov ne è convinto: “domenica prossima vedremo una grande partita contro Modena”. Lo ha detto nell’ultima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, ospite del programma condotto dal giornalista Marcello Tassi insieme alla responsabile marketing Gas Sales Monica Uccelli e al dirigente delle giovanili Francesco Antonelli.

Negli occhi di Zlatanov c’è ancora la bella vittoria di gara 3, “una vittoria importante e che ci tiene in vita, sappiamo che i nostri ragazzi possono darci tanto e lo hanno dimostrato, le prime due gare le abbiamo perse al tie-break, per cui penso che i valori delle due squadre siano molto simili e non così distanti come aveva detto la Regular Season. Sono stati tutti bravi dall’inizio alla fine creando pressione fin dalla battuta, mi auguro solo che domenica giocheranno come sanno fare senza troppi pensieri. Sarà più difficile? Vedremo, ma saremo davanti al nostro pubblico e sono sicuro che faremo una bella partita”. Gas Sales che ha finalmente metabolizzato il post-Coppa Italia, “questo perché bisogna anche saper vincere, abbiamo giocatori che hanno già vinto e il nostro problema è stato dare continuità al trionfo, lo stiamo facendo poco alla volta”. Bocca cucita o quasi invece sul mercato: “Non ci sono novità, abbiamo solo stabilito qualche accorgimento da fare per la panchina. Il rinnovo di Botti? Ne stiamo parlando. Per quel che riguarda me stesso sto bene come dg, ho fatto la scelta di non girare per il mondo e quindi il ruolo di allenatore è fuori questione, vedo le partite da fuori ora ed è molto diverso e più facile rispetto a chi è dentro. Un errore che non rifarei? Nessuno, per imparare bisogna sbagliare”.

Chi è cliente Gas Sales Energia potrà avere i biglietti per gara 4 a prezzo ridotto, come ha spiegato Uccelli: “Ci sarà una promozione, sconto per i clienti Gas Sales fino a venerdì presso gli sportelli. Tra le altre iniziative, c’è anche in programma una convention in collaborazione con l’Università Cattolica a metà aprile”. L’augurio è che la gara di domenica finisca come quella dell’Under 17 che ha battuto proprio Modena, successo evidenziato da Antonelli “e arrivato in un weekend fantastico, con sette partite vinte su sette, tra di loro appunto la vittoria dell’Under 17 nella fase finale regionale. Inoltre, abbiamo ancora disponibilità per i nostri camp di giugno e luglio, chi volesse scoprire il mondo della pallavolo ci può contattare”.