Il Piacenza Basket Club chiude la regular season con una vittoria. Ora i playoff

Il Piacenza Basket Club chiude la regular season con una vittoria per 66-56 sulla Ducale Magik Parma. Si tratta del ventesimo successo (su 22 partite disputate) dei biancorossi che mantengono così l’imbattibilità casalinga chiudendo la stagione regolare al primo posto in classifica.

Buon avvio per Piacenza che alla fine del primo quarto è giá a +8 per poi subire il rientro degli ospiti che vanno all’intervallo inaspettatamente in vantaggio 33-34. Un vantaggio che dura ben poco con i piacentini, guidati da Righi (17 punti), Perego (17) e Dallavalle (12), che chiudono la pratica nel terzo quarto firmando un parziale di 19-6.

Ora per il Piacenza Basket Club è tempo di pensare ai Playoffs che prenderanno il via dopo la sosta pasquale. Gli avversari al primo turno saranno i reggiani di Guastalla, testa di serie numero 8 nel Girone B.

PIACENZA BASKET CLUB – DUCALE MAGIK PARMA 66-56

(23-15, 10-19, 19-6, 14-16)

Vecchio 3, Dallavalle 12, Sebastiani S. 4, Sebastiani A. 6, Perego 17, Bragalini 2, Guzzoni 5, Righi 17, Libè, Guglielmetti. All. Castellani