Eroico Piacenza Basket Club, batte il Cus Parma nella “bella” e vola in finale

Spinti da un palazzetto di San Lazzaro infuocato, i ragazzi del Piacenza Basket Club superano il Cus Parma nella decisiva gara 3 e conquistano il pass per la finalissima per la Serie D. Dopo il pareggio subito in gara 2, i biancorossi trovano le motivazioni e la forza per compiere l’ultimo passo e qualificarsi alla serie cruciale. Gli ospiti partono meglio nei primi due quarti e chiudono in vantaggio sul 29-24 all’intervallo. Piacenza perde Perego per infortunio al rientro in campo, ma i cambi di coach Castellani fanno rientrare i biancorossi in partita. Il terzo quarto è dominato dai padroni di casa, che chiudono un super parziale di 24-10, sfruttando le triple di Vecchie e Guzzoni. Parma rientra nella sfida pareggiando sul 51-51 a pochi minuti dalla fine, ma la tripla e la stoppata di Libè aprono le porte della finale a Piacenza, che sigilla il risultato con i liberi di Stefano Sebastiani e di Guzzoni e può festeggiare il 58-53 finale.

Piacenza Basket Club-Cus Parma 58-53 (11-11, 13-18, 24-10, 10-14)

Piacenza Basket Club: Vecchio 10, Righi 2, Dallavalle, Libè 3, Guzzoni 19, Perego 8, Sebastiani S. 7, Bragalini 6, Sebastiani A. 3, Impesi ne, Monti ne, Guglielmetti ne. All. Castellani