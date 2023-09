Il Piacenza Basket Club inaugura la stagione con il raduno in Piazza Cavalli

Il Piacenza Basket Club inaugura la stagione 2023/2024 con il raduno nella splendida cornice di Piazza Cavalli, nel cuore del centro storico di Piacenza. Presenti all’evento anche l’assessore allo sport, Mario Dadati e il presidente del Comitato regionale Fip Antonio Galli, i quali hanno voluto dimostrare il loro sostegno e la loro vicinanza al nuovo corso del club biancorosso.

Da questa settimana i ragazzi allenati da coach Luca Bertozzi inizieranno la preparazione al Pala San Lazzaro in vista dell’esordio in Divisione Regionale 2 (ex Promozione) previsto per gli inizi di ottobre.

Il roster è stato in gran parte rivoluzionato con le conferme dei soli Perego, Dallavalle, Righi e Bragalini dalla passata stagione terminata con la cocente sconfitta nella finalissima per la promozione in Serie D.

ROSTER PIACENZA BASKET CLUB 2023/2024

Enrico Massari, playmaker (da Fulgor Fidenza)

Alessandro Dallavalle, playmaker (confermato)

Francesco Righi, playmaker (confermato)

Paolo Fermi, guardia (da Podenzano)

Nicoló Fumi, guardia (da Podenzano)

Matteo Rigoni, guardia\ala (da Podenzano)

Alessandro Stecconi, ala (da Podenzano)

Flavio Rigoni, ala (da Podenzano)

Giulio Coppeta, ala (da Podenzano)

Riccardo Perego, ala (confermato)

Andrea Villa, centro (da Castellana)

Marcello Bragalini, centro (confermato)

Paolo Pirolo, centro (da Podenzano)

STAFF TECNICO

Head Coach: Luca Bertozzi (da Fulgor Fidenza)

Assistant Coach: Corrado Bertuzzi (da Podenzano)