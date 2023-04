Kickboxing, quattro atleti della Mate Sport Academy si qualificano per gli Italiani

Altro fine settimana impegnativo per il Team Kickboxing della Mate Sport Academy di Piacenza che il 25 e 26 marzo scorsi, nella splendida Jesolo, ha partecipato al “Criterium Coppa del Presidente” Federkombat. L’evento, che può essere definito il primo grande appuntamento del 2023, ha riunito atleti provenienti da tutta Italia con l’obbiettivo di raggiungere la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.

Della squadra capitanata dai tecnici Adriano Passaro e Davide Sfulcini ben quattro atleti sono riusciti a conquistarsi la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani: Stella Garbin -50 Kg Pointfight Junior, Michele Semema -79 Kg Pointfight Senior, Samuel Semema -84 Kg Pointfight Junior e Federico Mario Rossi -74 Kg Light Contact Senior.

“Siamo molto soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi – le parole del tecnico Adriano Passaro – che da quando è cominciata la stagione agonistica si sono sempre fatti trovare pronti sul tatami. Le quattordici medaglie ai recenti Campionati Regionali di Viserba lo scorso 29 Gennaio (7 ori, 6 argenti e 1 bronzo, ndc), le cinque medaglie della Wako European Cup di Karlovac del 10 e 12 febbraio (3 argenti, 1 bronzo e 1 bronzo a squadre, ndc) e non ultime le dodici medaglie del Campionato Interregionale Nord-Est di Moreno di Piave del 19 Febbraio (6 ori, 4 argenti e 2 bronzi, ndc), sono prova più che evidente dell’ottimo lavoro svolto fino ad ora, le quattro qualificazioni raggiunte sono quindi un bel bottino anche se, forse, con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto ottenerne altre, ma già così va benissimo”.

Da segnalare la grandissima prestazione di Jacopo Libè che è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria nella Coppa del Presidente in ben due categorie differenti, la -70 Kg e la -75 Kg Pointfight Senior Gav.

Prossimo appuntamento i Campionati Italiani cadetti di Lignano Sabbiadoro in programma dal 13 al 16 aprile, la giovane squadra in preparazione insieme ai compagni più esperti e titolati, farà di tutto per portare a casa l’ambito titolo di campione d’Italia.