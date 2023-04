La carica di Romanò verso gara 4: “Sfruttiamo fino in fondo il fattore PalaBanca”

Non è un caso che abbia un leone tatuato sulla gamba destra, immagine che ben rappresenta il suo spirito indomito, coraggioso, l’anima guerriera di chi sa esaltarsi nelle difficoltà e non si tira mai indietro.

Yuri Romanò sta contando le ore che separano lui e la sua Gas Sales Bluenergy da una delle sfide più importanti della stagione, dal cui esito dipenderanno le sorti dei biancorossi. Domenica al PalabancaSport è in programma gara 4 dei Quarti di finale playoff, con Piacenza che alle 18 affronterà Modena nell’ennesima sfida da dentro o fuori. Un’altra vittoria dei gialloblù (avanti 2-1 nella serie) metterebbe fine al sogno scudetto della squadra di Massimo Botti, che invece – in caso di successo – porterebbe la serie all’ultimo e decisivo confronto da giocare ancora al PalaPanini. L’opposto campione del mondo, ai suoi primi playoff da protagonista, è pronto a trascinare i compagni.

“La chiave, dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale – spiega – dovrà essere ricreare lo spirito e il clima con i quali siamo scesi in campo domenica scorsa al PalaPanini. Nei primi due incroci della serie siamo stati troppo nervosi e contratti: questo non ci ha aiutato a mandare in campo la nostra miglior pallavolo. Ormai abbiamo imparato a conoscerci, siamo una squadra che si esprime ai suoi massimi livelli nelle gare secche, da dentro o fuori. A Roma, alla Final Four, si è visto quello che possiamo e sappiamo fare. Sono certo che quella squadra, quelle prestazioni, potranno ripetersi anche in questi playoff. Tutto passa da domenica. Possiamo contare sul fattore campo, sul nostro pubblico: una carta da sfruttare fino in fondo”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’