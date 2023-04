Straordinaria Gas Sales: Modena battuta, i Quarti si decideranno in Gara 5

Straordinaria Gas Sales: vince anche il terzo set 25-20 e porta la serie quarti di finale playoff a gara 5 (in programma lunedì 1′ aprile alle 18 al PalaPanini). Sarà il match decisivo che deciderà chi volerà in semifinale.

Una Gas Sales sin qui strepitosa fa suo anche il secondo set della sfida con Modena, valida per Gara 4 dei quarti di finale playoff. Leal e compagni, dopo aver chiuso il primo parziale sul 25-20, non hanno tolto il piede dall’acceleratore mandando in archivio il secondo sul 25-21.

È una delle sfide più importanti della stagione, la vittoria l’unico risultato possibile.

Il PalabancaSport è pronto a sostenere con tutto il proprio entusiasmo la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Non ci sono tanti calcoli da fare: gli avversari conducono la serie per 2-1 e un eventuale successo spalancherebbe loro le porte delle semifinali. Ma la squadra di Massimo Botti, carica a mille dopo aver riaperto i giochi nell’ultimo confronto vinto al PalaPanini, è intenzionata più che mai a prolungare la qualificazione alla decisiva Gara 5 (si giocherebbe lunedì 10 aprile alle 18 in terra modenese).

I SESTETTI – Entrambe le formazioni schiereranno la miglior formazione possibile, vale a dire il sestetto-tipo visto nelle precedenti uscite della serie. La Gas Sales manderà in campo Brizard in cabina di regia, Romanò opposto, Simon e Caneschi saranno i centrali, Leal e Lucarelli gli schiacciatori con libero Scanferla. Modena replicherà con Bruno al palleggio e Lagumdzija opposto, Stankovic e Sanguinetti centrali, Ngapeth e Rinaldi schiacciatori con Rossini libero.