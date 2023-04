Gas Sales verso gara 5. Il doppio ex Matteo Piano: “Con Modena sfida ad armi pari”

Piacenza lo ha lanciato, giovanissimo, nel grande volley. Modena lo ha reso un campione, consentendogli di alzare al cielo due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e uno scudetto. Matteo Piano è uno dei “doppi ex” che in carriera hanno indossato sia la maglia biancorossa sia quella gialloblù: inevitabile chiedergli sensazioni e pronostici in vista della decisiva Gara 5 tra piacentini e modenesi, senza dimenticare che il centrale astigiano – cresciuto nel vivaio della Copra Elior – è anch’egli in corsa insieme alla sua Milano per la lotta scudetto.

“Quella tra Modena e Piacenza – spiega – non è mai una sfida banale. Soprattutto se si tratta, come in questo caso, del match decisivo che mette in palio le semifinali. Entrambe le squadre sono colme di giocatori con alle spalle tante finali. Sarà proprio la loro esperienza a determinare le sorti di questa sfida. Per Piacenza il vero trascinatore è Simon. Tanto in Coppa Italia quanto in questi recenti incroci playoff si è visto cosa può dare in termini di qualità, gioco e mentalità. Accanto a lui metterei anche Lucarelli, senza dimenticare Romanò. E poi Leal, un vincente fatto e finito. Per Modena, invece, si rivelerà determinante l’apporto di giocatori come Stankovic, Bruno e Ngapeth: quest’ultimo è un vero fenomeno, capace di accendersi dal nulla e invertire le sorti di una sfida. Davvero un gran duello ad armi pari”.

Infine, Piano rivolge un pensiero alla sua Milano, capace di vincere per ben due volte nella serie contro la fortissima Perugia portando il discorso qualificazione alla semifinale fino a Gara 5. “Direi che siamo la sorpresa di questi playoff. Anche se in Gara 5 al PalaBarton (Milano e Perugia giocheranno lunedì alle 18, in contemporanea a Modena-Piacenza) i super favoriti rimangono i nostri avversari, noi ci crediamo”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’