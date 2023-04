Podenzano, a giugno torna il torneo di calcio a 5 dedicato ad Andrea Cavanna

“Podenzano non ti dimentica” è lo slogan con il quale torna anche quest’anno – più precisamente i primi due weekend di giugno – la seconda edizione del torneo di calcio a cinque dedicato ad Andrea Cavanna, trentenne calciatore del San Giuseppe tragicamente scomparso in un’incidente d’auto la notte del 13 febbraio 2022. Il torneo si terrà come l’anno scorso sul campo “Gianni Rubini” di Podenzano, seguendo lo stesso format della prima edizione: 16 squadre, tesseramento libero (iscrizione tramite WhatsApp ai numeri 328.4566565 oppure 347.6979241) e l’obbligo per ogni squadra di schierare in campo almeno una donna. Vera chicca del torneo, la lotteria con le maglie originali dei campioni della nostra Serie A (tra cui Inter, Juventus e Roma) e della Serie B. Tutto questo è reso possibile anche grazie all’amicizia che legava il compianto “Cavo” ad Alessandro De Vitis, figlio del grande Totò (bandiera del Piacenza Calcio ai tempi della massima serie) e anch’egli calciatore professionista, il quale si sta adoperando in prima persona per la raccolta delle maglie. Si tratta di una lotteria a scopo benefico, il cui ricavato verrà destinato – come lo scorso anno – alla Croce Rossa di Podenzano e Farini, secondo la volontà della famiglia di Andrea. Spazio anche ad un’altra per i più piccoli, con numerosi gadget dedicati a loro. Il torneo di calcio a cinque dedicato ad Andrea Cavanna è organizzato con il patrocinio del Comune di Podenzano e il sostegno di vari sponsor. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 27 maggio.

