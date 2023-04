Basket Serie A2, nell’uovo di Pasqua dell’Assigeco c’è la Fortitudo Bologna

Dopo aver iniziato il cammino nella seconda fase con una sconfitta sul parquet di Udine, per l’Assigeco Piacenza è tempo di un’altra sfida contro un avversario di prestigioso come la Fortitudo Bologna, uno dei club più importanti di tutta la pallacanestro italiana. Con la palla a due fissata per sabato 8 aprile alle ore 20.45 al PalabancaSport, i biancorossoblu di coach Stefano Salieri cercheranno un altro scalpo importante davanti ai propri tifosi partendo da ciò di buono fatto domenica scorsa.

L’AVVERSARIO – Dopo la retrocessione e vari dubbi su una sua eventuale iscrizione al campionato di Serie A2 per questa stagione, la Fortitudo Bologna ha scelto di far parlare il campo conquistando il pass per i playoff già al termine della regular season, chiusa al sesto posto con un record di 12 vittorie e 12 sconfitte. Lo starting five della formazione guidata da coach Luca Dalmonte, papà di Lorenzo (viceallenatore Assigeco nel 2020/2021) e tra gli allenatori più esperti della categoria, può contare su tutta la classe di capitan Matteo Fantinelli, playmaker con buone doti a rimbalzo e miglior assistman del Girone Rosso, giunto ormai alla quinta stagione in maglia Effe, che va a comporre il backcourt titolare con la guardia a stelle e strisce Marcus Thornton, quarantacinquesima scelta al Draft Nba del 2015. Negli spot di ala troviamo Pietro Aradori, ex di giornata cresciuto nel settore giovanile Assigeco e con 154 presenze con la nazionale italiana nel curriculum, e Valerio Cucci, pedina importante della cavalcata di Scafati verso la Serie A della passata stagione. Chiude il quintetto Francesco Candussi, arrivato lo scorso mese da Verona e già allenato da coach Dalmonte proprio nella città scaligera. Dalla panchina come cambio degli esterni escono lo sloveno Miha Vasl, playmaker che aveva iniziato la stagione a Nardò, e l’ex bandiera di Ferrara Alessandro Panni. Chiudono il roster l’idolo della “Fossa” Nazzareno Italiano, il lungo classe 1999 Simone Barbante e il giovanissimo Saliou Niang.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al 17 febbraio 2019 al PalaDozza. In quel caso successo Fortitudo per 92-73.