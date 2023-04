Zona Calcio non si ferma neppure a Pasquetta.

Tornerà puntuale anche stasera la trasmissione di Telelibertà, condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda a partire alle 20.30.

In primo piano, naturalmente, la Serie C, con il Fiorenzuola che, come tutto il Girone B, aveva anticipato il terzultimo turno di campionato a giovedì (1-1 a Rimini), mentre il Piacenza e il Girone A sono scesi in campo sabato, con la vittoria dei biancorossi sulla Pro Sesto.

I dilettanti, invece, hanno osservato il tradizionale turno di riposo pasquale, un’occasione quindi per analizzare i vari campionati alla vigilia della volata finale, dalla quale si sono chiamate fuori l’Arquatese e la Virtus Piacenza: la prima ha già vinto il Girone B di Seconda categoria, l’altra il Girone unico di Terza.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

