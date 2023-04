“Gas Sales, con Trento la rimonta è possibile”: parola di Fox e Zorzi

Gas Sales, la rimonta è possibile. Le parole della speranza arrivano da un mito della pallavolo come Andrea Zorzi, ospite speciale della puntata di ieri sera di “Volley Piacenza #atuttogas”. Collegato via video con lo studio del conduttore Marcello Tassi, “Zorro” ha detto la sua sulla squadra di Botti, in campo questa sera a Trento: “Piacenza? Per me è un enigma condito di mistero per le potenzialità che ha e la poca continuità che esprime, contro Trento finora ha trovato un avversario più riposato, ma soprattutto commesso troppi errori”. Però la serie si può allungare: “Non c’è alcun dubbio che ce la possa fare, ci sono solo da mettere in conto le condizioni di alcuni giocatori perché quelli di Trento mi sembrano più focalizzati e determinati”. Da ex opposto, il suo “indiziato” numero uno per dare il via al ribaltone è Romanò: “Ho notato che in gara 2 ha recuperato quella rapidità che fa ben sperare”. Gas Sales che ha visto ospiti in studio il direttore sportivo Alessandro “Fox” Fei, la responsabile marketing Monica Uccelli e il segretario generale Luca Rigolon. C’è un cauto ottimismo, espresso bene da Fei:

“I quarti con Modena non sono stati semplici e ora siamo all’ultima spiaggia. Peccato perché arrivare a queste partite non in forma è proprio brutto, speriamo di avere ricaricato le pile per gara. I ragazzi stanno bene anche se sono un po’ preoccupati per come sono andate le prime due gare, il gioco non è stato fluido per cui la prima cosa da fare sarà ritrovare la battuta per mettere sotto pressione la ricezione trentina”. Negli occhi c’è ancora lo splendido sold out di gara 2. “Una grande risposta di pubblico, il PalabancaSport era bellissimo così pieno” ha detto Uccelli, un record confermato da Rigolon: “Fin dall’apertura delle vendite c’è stata richiesta, abbiamo registrato il primo sold out di questa stagione e anche della storia della società”.

