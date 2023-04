Più di cinquanta partecipanti al XIV Trofeo del Grande Fiume del Cpae

Lancette e cronometri (ma non solo) sono stati gli assoluti protagonisti del XIV Trofeo del Grande Fiume, appuntamento dedicato alla regolarità e alle prove di abilità che si è articolato in tutta la “Bassa” piacentina in un percorso che da Piacenza ha toccato Cremona e Caorso.

Più di cinquanta le vetture iscritte alla manifestazione organizzata dal CPAE a sostegno della Poli-sportiva Ospedale “G. Verdi” di Villanova e la formazione di pallacanestro su sedia a rotelle del BULLA Basket. Dopo il completamento delle attività di iscrizione e briefing nella cornice del Facsal i partecipanti hanno fatto tappa all’Ente Fiera: qui sono andare in scena le prime prove di abilità della giornata con l’equipaggio Pighi-Callegari vincitore del Trofeo “Piacenza Expo” su Morris Mini Cooper.

Spazio poi alla prova di regolarità sul percorso che ha visto la prima sosta a Soarza prima del tran-sito a Cremona e l’arrivo a Caorso. Vincitore il pilota Angelo Seneci navigato dalla moglie Luisa Ciatti: sempre una Mini Cooper protagonista, questa volta però di produzione Innocenti. Per dare spazio ai neofiti è stata prevista una seconda categoria, denominata “Principianti e Turisti” con l’obiettivo di conoscere meglio la regolarità ma soprattutto godersi una giornata di relax, diverti-mento e percorsi inediti.

Dopo il pranzo si è alzato nuovamente il sipario sulle prove di abilità con il “Trofeo Città di Caorso”. Nel match race disputato nel pomeriggio è arrivata la vittoria sul filo dei centesimi di secondo dell’equipaggio Paradisi-Paradisi su Autobianchi Y10 dopo la finale tutta piacentina con l’A112 Abarth condotta da Garilli-Macellari provenienti da Bobbio.

Nella classifica generale il migliore piazzamento del CPAE è arrivato dall’equipaggio Malvicini-Cro-signani (nono assoluto) su MG TA. Ad aggiudicarsi la Coppa delle Dame l’equipaggio Guaita-Guaita su Lancia Appia.