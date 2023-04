Semifinali scudetto, Gara 4 tra Gas Sales e Trento di sabato posticipata alle 20.30

La Lega Pallavolo, su richiesta del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e per ragioni di ordine pubblico (considerata anche la concomitanza della partita tra Piacenza Calcio e Vicenza, in programma alle 17.30) ha disposto il posticipo di Gara 4 della semifinale playoff scudetto in programma sabato 22 aprile al PalabancaSport.

L’inizio della gara tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino, originariamente in programma alle 18, è stato posticipato alle 20.30.

I biglietti già acquistati in prevendita sono validi mentre la modalità per eventuali rimborsi per chi non potesse utilizzare il biglietto già acquistato verrà comunicata quanto prima attraverso i canali social ufficiali della società. La prevendita dei biglietti riprenderà il prima possibile con le modalità già note.