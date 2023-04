Tennis e kick boxing sotto i riflettori di Zona Sport alle 20.30 su Telelibertà

Sta per entrare nel vivo la stagione del tennis piacentino, con il primo open maschile del 2023 già partito sui campi del Club Borgotrebbia. La puntata di questa sera di “Zona Sport” metterà sotto i riflettori proprio questa realtà piacentina: il programma condotto da Marcello Tassi, in onda su Telelibertà dalle ore 20.30, avrà ospiti in studio l’istruttore e maestro Davide Corbellini e il tennista Federico Tassi. Ancora tennis nella seconda parte della trasmissione, con Thomas Trenchi e Paolo Cordani che ci parleranno del trofeo amatoriale “Grande Salam”. Spazio alle arti marziali, infine, nella terza parte del programma con i maestri Adriano Passaro e Davide Sfulcini del Mate Sport Academy.

