Tra agonisti e amatori il tennis piacentino corre forte. Focus a Zona Sport

Numeri mai visti per il tennis piacentino, non solo a livello agonistico, ma anche per gli amatori. A certificarlo sono stati i protagonisti dell’ultima puntata di “Zona Sport”, il programma condotto da Marcello Tassi in onda su Telelibertà. In primo piano il Tennis Club Borgotrebbia, che ha dato il via alla stagione open con il primo singolare maschile. “Siamo orgogliosi di aver avuto il record di cento richieste quest’anno – ha commentato il maestro Davide Corbellini – ci sarò anch’io per la voglia di mettermi in gioco, ma i favoriti rimangono il nostro Luca Galazzetti e Simone Marina della Nino Bixio”. Assente invece l’astro nascente del Borgotrebbia Federico Tassi, alle prese con un infortunio: “Non sono stato fortunato quest’anno, punto a tornare nel 2024. Io faccio parte della squadra che partecipa al campionato di Serie B, non vedo l’ora di giocare con i miei compagni e di poter migliorare il mio livello di gioco. I miei idoli? Musetti e Nadal”.

Boom di iscritti anche per il torneo amatoriale “Grande Salam”, per la gioia degli organizzatori Thomas Trenchi e Paolo Cordani. “Siamo passati dai 20 della prima edizione ai 32 di quest’anno – ha detto Trenchi – il clima è goliardico e i premi saranno proprio dei salami, abbiamo già in mente una terza edizione che coinvolgerà anche le donne”. Ci sono regole chiare, come ha evidenziato Cordani: “Si gioca al meglio dei 3 set con il cosiddetto “killer point” che è il punto decisivo al posto dell’eventuale tie break”.

Terza parte di programma dedicata alla kickboxing con il Mate Sport Academy, altra realtà in ascesa. “Siamo una società molto giovane, nata nel 2020 – ha spiegato il maestro Adriano Passaro – quest’anno ci siamo distinti nei campionati italiani Allievi conquistando ben quattro podi”. Tantissimi i tesserati, come ha precisato il maestro Davide Sfulcini, “ben 150, che costituiscono una realtà diversificata, dagli amatori agli agonisti”.