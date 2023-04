Gas Sales-Trento, ancora posti disponibili al Palabanca per sostenere i biancorossi

La Gas Sales Bluenergy chiama a raccolta i piacentini in vista della sfida di questa sera contro Trento (fischio d’inizio alle 20.30), quarto confronto della semifinale playoff scudetto. I dolomitici, avanti 2-1 nella serie, in caso di nuova vittoria staccherebbero il pass per l’ambita finale: proprio per questo il PalabancaSport dovrà essere l’uomo in più in campo, per spingere i biancorossi verso un successo che porterebbe il discorso a Gara 5.

“Al palazzetto ci sono ancora posti disponibili – fa sapere il club – e il nostro obiettivo è avere ogni seggiolino occupato come avvenuto in Gara 2”.