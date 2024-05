Gas Sales, le prime parole di Galassi: “Non poniamoci limiti, il sogno è lo scudetto”

Gianluca Galassi è il secondo acquisto messo a segno dalla Gas Sales Bluenergy Piaenza per la prossima stagione, una new entry presentata ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 16 maggio dal club biancorosso, con il quale il centrale classe 1997 giocherà per i prossimi tre anni.

un palmares da campione

Nella recente stagione ha condotto Monza al raggiungimento di ben tre finali, tra Coppa Italia, finale scudetto e finale di Challenge Cup. Ma i risultati più grandi, in termini di trofei conquistati, li ha raggiunti con la maglia della Nazionale azzurra, aggiudicandosi l’Europeo nel 2021 (competizione nella quale è stato premiato come miglior centrale), ma soprattutto il Mondiale nel 2022.

le sue prime parole da giocatore biancorosso

“Sono felicissimo di essere qui. Ho scelto questo club – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione – perché quello di Piacenza è un progetto serio e ambizioso. La società ha voglia di vincere, proprio come me: stesse idee e stessi obiettivi, su tutti quello di provare a vincere lo scudetto il prossimo anno. Per le stagioni future l’idea è quella di qualificarci alle Coppe europee, per toglierci qualche soddisfazione anche lì. Cosa potrò portare di quello che è stato fatto a Monza? La consapevolezza di quello che possiamo fare e del potenziale di questo gruppo. Non porsi limiti è fondamentale. Piacenza aveva già provato ad acquistarmi nelle scorse stagioni, quest’anno è stato quello giusto anche perché ero in scadenza”.