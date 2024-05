Gas Sales Bluenergy, è ufficiale l’arrivo dello schiacciatore Uros Kovacevic

La notizia era già stata lanciata da Libertà nei mesi scorsi, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club: lo schiacciatore Uros Kovacevic giocherà la prossima stagione con la maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Classe 1993, 198 centimetri di altezza, nell’ultima stagione Kovacevic ha giocato in Russia difendendo i colori dell’Ural Ufa. Per lui si tratta di un ritorno nel massimo campionato italiano dopo quattro stagioni giocate in Cina, Polonia e Russia.

un palmares di tutto rispetto

Kovacevic ha giocato otto stagioni nella massima serie italiana per 226 incontri disputati di cui 141 vinti: 46 volte è stato eletto Mvp, 2.629 i punti realizzati di cui 2.260 in attacco, 154 ace e 215 muri. Nell’ultima stagione è stato protagonista in Russia dopo due stagioni vissute in Polonia ed una in Cina, l’ultima squadra italiana in cui ha giocato è stata l’Itas Trentino.

In Italia Kovacevic ha vinto una Coppa Italia, una Challenge Cup, una Coppa Cev e un Campionato Mondiale per Club. Gioca nella Nazionale Serba con cui sta preparando la Vnl e con la quale ha vinto due campionati Europei e una World League.

È stato anche una delle colonne delle formazioni giovanili della Nazionale Serba.

le prime parole di kovacevic

“Sono molto contento – ha sottolineato Uros Kovacevic – di poter tornare a giocare in Italia. E ancora più contento di venire alla Gas Sales Bluenergy, una grandissima società che in pochi anni si è fatta conoscere e si è affermata non solo in Italia. Quando è arrivata la chiamata di Piacenza non ho impiegato più di tanto a dire sì: conosco il campionato italiano e so quanto è difficile ma anche molto bello poterci giocare. Sono arrivato in una squadra forte che saprà dire la sua, il mio impegno sarà massimo affinché si possano raggiugere gli obiettivi della società. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura e conoscere il pubblico di Piacenza”.