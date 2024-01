Gas Sales, il prossimo anno arriva Kovacevic. Galassi c’è. Quasi fatta per Bovolenta

Nonostante le bocche cucite meglio di un buon cappotto invernale e la massima discrezione da parte dei club, appassionati e addetti ai lavori sanno perfettamente che è proprio in questi giorni che le società di pallavolo di tutto il mondo stanno pianificando – o meglio, ultimando – gli organici che scenderanno in campo nella prossima stagione. Questo vale anche per la Gas Sales Bluenergy, con il direttore generale Hristo Zlatanov e i suoi collaboratori che si stanno muovendo sottotraccia per regalare alla città la miglior squadra possibile.

C’È IL NUOVO MARTELLO – Il tema più caldo è sicuramente quello relativo al reparto schiacciatori. Con la certa partenza di Ricardo Lucarelli, destinato a vestire la maglia di un ricco club giapponese, il club biancorosso sembra aver individuato il sostituto che – secondo i piani – dovrà assumersi l’arduo compito di non far rimpiangere più di tanto il fuoriclasse brasiliano. Stando anche alle indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, sembra essere Uros Kovacevic il giocatore designato ad occupare il posto 4 della formazione piacentina. Con un passato a Modena, Verona e Trento, in questa stagione il trentenne mancino sta giocando in Russia con l’Ural Ufa. Il martello serbo farà coppia con Stephen Maar, altro schiacciatore – che oggi difende i colori di Monza – pronto ad arrivare a fine stagione.

GALASSI SICURO – Dalla Brianza approderà a Piacenza anche Gianluca Galassi, forte centrale di Monza e della Nazionale italiana campione del mondo. L’azzurro farà coppia con Robertlandy Simon, mentre Roamy Alonso (alla sua seconda stagione in maglia biancorossa) potrebbe partire con la formula del prestito. Da chiarire, invece, la posizione di Edoardo Caneschi, il cui contratto scade proprio nel 2024: la sensazione è che rimarrà in maglia Gas Sales.

QUASI FATTA PER BOVOLENTA – Passando al capitolo opposti pare che Fabrizio Gironi, al termine della stagione e dopo due anni qui a Piacenza, lascerà il club di Elisabetta Curti. Al suo posto, come riportato da Libertà nei giorni scorsi, la Gas Sales si sarebbe praticamente assicurata Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor che – con la maglia del Copra – scrisse pagine indelebili del volley piacentino. Il classe 2004 attualmente a Ravenna in Serie A2, ma già nel giro della Nazionale maggiore, sembra pronto al grande salto in una big di Superlega. In questo modo la Gas Sales si assicura il presente (con il titolarissimo Yuri Romanò che recentemente avrebbe firmato il prolungamento di contratto con Piacenza) e il futuro della Nazionale azzurra.

LA PANCHINA – Scontato dire che l’eventuale riconferma di Andrea Anastasi, con il tecnico mantovano che in estate ha firmato un contratto di un solo anno, passerà dai risultati che verranno centrati da qui al termine della stagione. Con Supercoppa e Coppa Italia sfumate, la Gas Sales rimane in corsa per Champions e scudetto. L’obiettivo è arrivare a disputare (e possibilmente vincere) almeno una finale, per regalare ai tifosi – come auspicato ai blocchi di partenza dal club – un nuovo trofeo.